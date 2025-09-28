Abone ol: Google News

Shakhtar Donetsk, ligde liderliğe yükseldi

Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky'i 4-0 yenen Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, liderliğe çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 20:00
Shakhtar Donetsk, ligde liderliğe yükseldi

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky'e konuk oldu.

Arena Lviv'de oynanan karşılaşmayı Donetsk ekibi 4-0 kazandı.

DÖRT GOLLE KAZANDILAR

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luca Meirelles, 31. ve 49. dakikalarda Pedrinho ile 90. dakikada Isaque attı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİLER

Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye çıkaran turuncu-siyahlılar, ligde liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ise 3 puanla son sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Shakhtar Donetsk gelecek hafta LNZ Cherkasy'i evinde ağırlarken, Rukh Vynnyky ise Kolos'a konuk olacak.

Eshspor Haberleri