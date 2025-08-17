Abone ol: Google News

Shakhtar Donetsk, Veres Rivne'yi iki golle geçti

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 3. haftasında Veres Rivne'yi 2-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 17:50
Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Veres Rivne ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Avanhard Stadyumu'ndaki mücadeleyi Arda Turan yönetimindeki konuk ekip Shakhtar, 2-0'lık skorla kazandı.

SHAKHTAR İKİ GOLLE GÜLDÜ

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri, 45+1'de Yukhym Konoplia ile 62. dakikada Vinicius Tobias kaydetti.

7 PUANA YÜKSELDİLER

Bu galibiyetin ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7 yaptı. Veres Rivne, 0 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ukrayna Premier Lig'in gelecek haftasında Shakhtar Donetsk, Oleksandria'yı konuk edecek.

Veres Rivne, LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek.

Öte yandan Donetsk, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre takımı Servette ile karşılaşacak.

