Shakhtar Donetsk, Veres Rivne'yi iki golle geçti

Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Veres Rivne ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
Avanhard Stadyumu'ndaki mücadeleyi Arda Turan yönetimindeki konuk ekip Shakhtar, 2-0'lık skorla kazandı.
SHAKHTAR İKİ GOLLE GÜLDÜ
Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri, 45+1'de Yukhym Konoplia ile 62. dakikada Vinicius Tobias kaydetti.
7 PUANA YÜKSELDİLER
Bu galibiyetin ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7 yaptı. Veres Rivne, 0 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ukrayna Premier Lig'in gelecek haftasında Shakhtar Donetsk, Oleksandria'yı konuk edecek.
Veres Rivne, LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek.
Öte yandan Donetsk, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre takımı Servette ile karşılaşacak.