Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 20:41
Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'ı tek golle geçti

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Zorya Luhansk'ı konuk etti.

Arenan Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Isaque kaydetti.

LİDERLE PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu skorla birlikte Shakhtar, ligdeki puanını 14'e yükseltti ve lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi. Zorya Luhansk, 7 puan ile 9. sırada konumlandı.

GELECEK MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, Rukh Lviv'e konuk olacak. Zorya, Obolon'u konuk edecek.

