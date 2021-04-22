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    Siirt'te 3. lig maçında kavga

    Siirt İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında, futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 02:31
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 03:21
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    Siirt'te 3. lig maçında kavga

    Misli Com. 3'üncü Lig 4'üncü grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti.

    HAKEME İTİRAZ SONRASI KAVGA ÇIKTI

    Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu. İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı.

    Siirt'te 3. lig maçında kavga-Video

    Siirt te 3. lig maçında kavga #1

    STADYUM GÖREVLİSİ YARALANDI

    Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.

    Siirt te 3. lig maçında kavga #2

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

    Siirt te 3. lig maçında kavga #3

    Siirt te 3. lig maçında kavga #4

    Siirt te 3. lig maçında kavga #5

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