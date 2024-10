Sinan Kaloğlu, Kayserispor'un galibiyet hasretine son vermek istiyor

Son olarak geçen sezonun 34. haftasında teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenen Kayserispor, o günden sonra 3 puana hasret kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği 12 maçın 5'inde puan alamazken 7'sinde de rakipleriyle yenişemedi.

Kayserispor, bu periyotta kalesinde 24 gol gördü, 13 kez de rakip ağları havalandırdı.

Sinan Kaloğlu ile ligde iki maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Başakşehir'le 1-1, Gaziantep FK ile de evinde 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 10. haftasında ligin alt sıralarındaki rakibi Hatayspor'u yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

"EN AZINDAN RAKİBİMİZE YENİLMEDİK"

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep FK maçında iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini söyledi.

Oyuncuların, karşılaşma öncesi çalıştıklarını sahaya yansıttığını vurgulayan Kaloğlu, şu şekilde konuştu:

Kaloğlu, iletişime önem veren bir antrenör olduğunu ve göreve geldiği günden itibaren oyuncularla birebir görüşme yaptığını anlattı.

"İNŞALLAH GALİP GELEN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Takımı yakından tanımaya başladığını vurgulayan Kaloğlu, şöyle devam etti:

Ne kadar dışardan takip etsek de işin içine girince her şey çok daha farklı oluyor. Oyuncuların hepsini yakından tanımaya çalışıyorum, karakterlerini görüyorum. Ona göre bir strateji belirlemeye çalışıyorum. Mane ve Cardoso takım için de benim için de çok önemli iki oyuncu. Maçtan önce de her oyuncuyla olduğu gibi onlarla da görüşmem oldu. Maçtaki performansları da beni çok mutlu etti ama her zaman daha iyisi var. Hep daha iyisini yapmak için çalışacağız. Hatayspor zaman zaman çok güçlü bir oyun sergiliyor. Takım kalitesi yüksek, iyi oyunculara sahip bir ekibe karşı oynayacağız. Ligde çıktıkları son Sivasspor karşılaşmasını izledik. Aslında o maçı da kazanabilirlerdi. Güçlü bir rakip bizi bekliyor. Onların da galibiyete ihtiyacı var bizim de ihtiyacımız var. Biz kazanmaya gidiyoruz. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. İnşallah galip gelen taraf biz olacağız.