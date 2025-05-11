Sivasspor - Bodrum FK maçında gol sesi çıkmadı

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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ile Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı.

İki takımın düellosu golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 35

Bu sonuçla birlikte son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Sivasspor, Süper Lig'de puanını 35'e çıkartmasına rağmen 16. sırada yer alıyor.

Bodrum FK ise son 4 maçta galip gelememiş oldu ve 35 puanla 17. sırada bulunuyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Trabzonspor'u konuk edecek.

PUAN DURUMU