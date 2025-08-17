Sivasspor - Bodrum FK maçında kazanan yok

1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Mücadelede Bodrum FK, 20. dakikada Taulant Seferi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor 61. dakikada Charis Charisis ile skora dengeye getirdi.
Karşılaşmanın geri kalan süresinde gol sesi çıkmazken taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
GALİBİYETLE TANIŞAMADILAR
Bu sonuçla birlikte Sivasspor, ikinci maçında ilk puanını aldı. Bodrum FK ise ikinci maçında ikinci beraberliğini aldı.
Ligde gelecek hafta Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Bodrum FK ise Sakaryaspor'u konuk edecek.