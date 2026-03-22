Abone ol: Google News

Sivasspor bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda dün Manisa FK'yı 1-0 mağlup eden Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı.

1. Lig'deki son mağlubiyetini 29. haftada sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olarak alan Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada galip geldi.

Sezonun 30. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenen Sivas temsilcisi, 31. haftada sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Manisa FK'yı dün deplasmanda 1-0'lık skorla geçen Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

SIRADAKİ RAKİP ESENLER EROKSPOR

Ligde geride 32 haftada 12 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 47 puan toplayan Sivasspor, 33. haftada sahasında 5 Nisan Salı günü Esenler Erokspor ile mücadele edecek.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Çok Okunanlar