Sivasspor, İsmet Taşdemir ile yükselişe geçti

Sezona teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile başlayan, daha sonra Mehmet Altıparmak ile anlaşan 1. Lig takımı Sivasspor, beklenen başarılı sonuçların gelmemesi üzerine son olarak 10 Şubat'ta görevi İsmet Taşdemir'e teslim etti.

İSMET TAŞDEMİR'İN KARNESİ

Kırmızı-beyazlı ekibi 30 puanla ligin 14. sırasında devralan Taşdemir, ilk maçında 25. haftada Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 27. haftada ise evinde Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde 28. haftada deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup eden Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 29. haftada ise sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin 30. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 ve 31. haftada ise sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek, üst üste 2 galibiyet aldı ve ligdeki çıkışını sürdürdü.

TAŞDEMİR YÖNETİMİNDE SİVASSPOR 7 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Ligde son 7 maçta Sivasspor'un başında sahaya çıkan Taşdemir, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımını düşme potasından uzaklaştırdı.

Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile 11 maçta 14 puan toplamıştı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise takımın başında çıktığı 8 maçta 11 puan toplamış, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.