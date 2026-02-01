Rize'de Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nda sıralama heyecanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya’dan gelen, aralarında 7 kadın sporcunun da bulunduğu toplam 28 yarışmacı piste çıktı. 650 metrelik parkurda yapılan sıralama yarışları, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Karla kaplı yaylada gerçekleşen yarışları çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti. Soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran izleyiciler, sporcuların mücadelesini cep telefonlarıyla kaydetti.

"HANDÜZÜ KIŞ SPORLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, organizasyonun Rize’de ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi gördüğünü belirterek, şampiyonanın sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Vefa, “Önümüzdeki yıllarda ülkemizden daha fazla sporcunun bu branşta yarışmasını istiyoruz. Bu spor dalına katkı verilmesini arzu ediyoruz” dedi.

"KARADENİZ MANZARASINDA EŞSİZ BİR PARKUR"

Handüzü Yaylası’nın doğal yapısına da dikkat çeken Vefa, “Arkamızda Karadeniz, 1800 rakımda karla kaplı bir dağ ortamı var. Handüzü, kış sporları için son derece elverişli ve gelişmeye açık bir alan. Burayı kış sporlarının merkezi haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONA YARIN TAMAMLANACAK

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye etabı, yarın yapılacak final yarışlarının ardından sona erecek.