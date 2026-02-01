Abone ol: Google News

Alanya Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Alanya Belediyespor, konuk ettiği Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 16:41
Alanya Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u yendi
  • Alanya Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
  • Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
  • Karşılaşmanın süresi 120 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Alanya Belediyespor ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Alanya Belediyespor oldu.

120 DAKİKA OYNANDI

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Alanya Belediyespor: Seganov, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojarad (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Hofer, Mustafa Cervatoğlu, Azizcan Ataoğlu, İbrahim Emet)

Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Rojas, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 25-16, 25-22, 21-25, 25-23

Süre: 120 dakika (25, 27, 33, 35)

Eshspor Haberleri