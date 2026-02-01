Alanya Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u yendi

- Alanya Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşmanın süresi 120 dakika sürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Alanya Belediyespor ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Alanya Belediyespor oldu.
120 DAKİKA OYNANDI
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak
Alanya Belediyespor: Seganov, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojarad (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Hofer, Mustafa Cervatoğlu, Azizcan Ataoğlu, İbrahim Emet)
Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Rojas, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 25-16, 25-22, 21-25, 25-23
Süre: 120 dakika (25, 27, 33, 35)