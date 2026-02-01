AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kura çekimlerini eski Fransız futbolcu Robert Pires yaptı. Galatasaray'ın bu turdaki rakibi İtalyan ekibi Juventus oldu.

NESYRI VE DURAN'I İSTEMİŞLERDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Juventus'tan sürpriz bir hamle geldi.

Daha önce Fenerbahçe'de oynayan Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ı gündemine alan Juventus, gözünü yine Süper Lig'e çevirdi.

JUVENTUS'UN GÜNDEMİ ICARDI

Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'yi istediği ileri sürüldü.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Juventus, Mauro Icardi için nabız yokladı. Kolay bir transfer değil ancak temaslar sürüyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

2022-2023 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

6 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki golcü isim kariyeri boyunca Inter ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin formasını da giydi.

116 MAÇTA 71 GOL ATTI

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 116 resmi maça çıktı. Arjantinli isim, bu karşılaşmalarda 71 gol ve 24 asistle mücadele etti.

MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.