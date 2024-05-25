Sivasspor sezonu galibiyetle kapattı Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sivasspor evinde Kayserispor'u 2-1 yendi ve sezonu galibiyetle tamamladı.

AA

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor evinde Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kayserispor'u 2-1 yendi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'un gollerini 9. dakikada Fode Koita ve 53. dakikda Mijo Caktas kaydetti.

Sivasspor ligi ilk 8'de bitirdi

Kayserispor'un tek golünü ise 24. dakikada Joseph Attamah kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 54 puana ulaşan Sivasspor ligi ilk 8'de bitirmeyi garantilerken, geçtiğimiz hafta ligde kalmayı garantileyen Kayserispor ise ligi 42 puan ile tamamladı.

İlk yarı

9. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'nin üzerinden ağlara gitti: 1-0

15. dakikada Charisis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Manaj'a vuruş fırsatı vermeyen Attamah topu kornere gönderdi.

24. dakikada sol kanattan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Attamah, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

34. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası içinde kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunda, Nikolic topu kontrol etti.

İkinci yarı

53. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada, top defansa çarparak Caktas'ın önünde kaldı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Caktas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

56. dakikada Manaj'ın pasında sol kanatta ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Çiftçi'nin sert şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada Bertuğ Elmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

82. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği top Camara'dan sekerek Boa Morte'nin önünde kaldı. Kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunda, Nikolic ayakları ile meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+1. dakikada Attamah'ın sağ kanattan yaptığı ortada Boa Morte'nin kafa vuruşunda, kaleci Nikolic topu çizgiden çıkardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)