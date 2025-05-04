Sivassporlu yönetici görevinden istifa etti!

İHA

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Alınan yenilginin ardından Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın rakip takım lehine davranışlar sergilediği paylaşımları taraftarlardan büyük tepkiye aldı.

Gelen yoğun tepkiler üzerine Yıldız, görevinden istifa etti.

"İSTİFA ETMİŞTİR"

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: