Sivasspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

1. Lig'de son olarak 4. haftada deplasmanda Pendikspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, daha sonra çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivas temsilcisi, 5. haftada evindeki Sarıyer maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.

HAFTALARDIR KAYBETMİYORLARDI

Ligin 6. haftasında deplasmanda Vanspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 7. haftada iç sahada Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında ise deplasmanda Sakaryaspor ile oynadığı maçı, rakibinin yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle hükmen 3-0 kazandı.

Ligin 9. haftasında sahasında Serikspor'la, 10. haftada ise deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada ise evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

SERİ SONA ERDİ

Sivasspor, ligin 12. haftasında dün deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak 7 haftalık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Ligde 12 hafta sonunda 14 puan toplayan Sivas temsilcisi, bir sonraki maçta sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.