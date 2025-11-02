Sivasspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

- Sivasspor, 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
- Bu seriye, Sarıyer'i 1-0 yenerek başlamış, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etmiş ve Sakaryaspor karşısında hükmen 3-0 galip gelmişti.
- Sivasspor, ligde 14 puanla Manisa FK maçı için hazırlanıyor.
1. Lig'de son olarak 4. haftada deplasmanda Pendikspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, daha sonra çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Sivas temsilcisi, 5. haftada evindeki Sarıyer maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.
HAFTALARDIR KAYBETMİYORLARDI
Ligin 6. haftasında deplasmanda Vanspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 7. haftada iç sahada Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında ise deplasmanda Sakaryaspor ile oynadığı maçı, rakibinin yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle hükmen 3-0 kazandı.
Ligin 9. haftasında sahasında Serikspor'la, 10. haftada ise deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada ise evinde Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
SERİ SONA ERDİ
Sivasspor, ligin 12. haftasında dün deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak 7 haftalık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Ligde 12 hafta sonunda 14 puan toplayan Sivas temsilcisi, bir sonraki maçta sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.