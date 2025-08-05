Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den sürpriz imza

Türkiye'de Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Sofiane Feghouli'den geçtiğimiz mart ayında ilginç bir hamle gelmişti.

Fatih Karagümrük'ten temmuz 2024'te ayrılmasının ardından serbest statüde yer alan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan kendisini Rus kulüplerine önermişti.

Hatta Rus basınında yer alan haberde, Feghouli'nin, kulüplere gönderdiği mesaja da yer verilmişti.

YENİ DURAĞI IRAK OLDU

Yaşanan ilginç gelişmenin ardından 35 yaşındaki Feghouli, Irak temsilcisi Amanat Bağdat ile anlaşmaya vardı.

Deneyimli orta saha oyuncusunun yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Feghouli'nin, Irak ekibinden 200 bin Euro maaş alacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dikkat çeken anlaşma... Avrupa stadyumlarından başkentin kalbine... Sofiane Feghouli... İspanyol Valencia'nın yıldızı, İngiliz West Ham'ın oyun kurucusu ve Cezayir milli takımının en göze çarpan yıldızlarından biri... Resmi olarak Bağdat Amanat'a katıldı... Feghouli gibi bir yıldızın ligimize gelmesiyle Irak futbol tarihine yeni bir sayfa açıyoruz" denildi.

GALATASARAY VE KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Futbola Grenoble altyapısında başlayan Cezayirli oyuncu sırasıyla Valencia, Almeria, West Ham United'ta oynadı.

Premier Lig macerasının ardından Türkiye'ye gelerek Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarını giyen Feghouli, toplamda 198 resmi maça çıktı. Galatasaray'da 162, Karagümrük'te ise 36 kez sahada yer alan tecrübeli yıldız, Türkiye kariyerinde 36 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.