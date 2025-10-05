Şota Arveladze: Konyaspor maçında daha fazlasını bekliyorduk

Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİK 2 DEVRE OLDU"

Arveladze, şu şekilde konuştu:

İçeride oynadığımız maçlarda kazanmak çok önemlidir. Bu sene kazanamadık. Değişik 2 devre oldu. Hareketsiz bir Kasımpaşa, topu geriye oynayan daha yavaş oynayan ama ikinci devre daha hareketli, pozisyonlara girdik. Yanlış hatırlamıyorsam 1 pozisyon verdik. Çevirebilirdik diye düşünüyorum. Mutlu muyuz, değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk. 1-0’dan sonra dönmek pozisyona girmek, onu arıyoruz. Sakat oyuncularımız vardı. Haris’i kaybetmek zor bir meseledir. Ona geçmiş olsun demek istiyorum. 2 haftalık ara var. Milli aralar iyi mi geliyor kötü mü geliyor belli olmuyor. Umarım iyi bir 2 hafta geçiririz ondan sonra lige döneriz.