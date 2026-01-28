Sözleşmesinin yıl dönümünde Anderson Talisca'dan paylaşım geldi

- Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye transferinin yıl dönümünde sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
- Talisca, kulübe teşekkür ederken, şampiyonluk hedeflerine odaklandıklarını belirtti.
- Geçen dönemde Talisca, Fenerbahçe için 47 maçta 25 gol ve 4 asist kaydetti.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sarı-lacivertlilere transferinin üstünden 1 yıl geçmesine dair kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Tecrübeli futbolcu, hem kulüp bünyesinde bulunanlara teşekkür etti hem de şampiyonluk hedefine değindi.
"HAYALİM BU KULÜBÜ ŞAMPİYON YAPMAK"
Şampiyonluğa odaklandıklarını söyleyen Talisca, kupaya yakın olduklarını belirtti.
Anderson Talisca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamamın 1. yılı. İlk günden itibaren bana gösterdikleri ilgi, saygı ve destek için tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayalim çok net: bu kulübü lig şampiyonu yapmak. Birlikte başaracağız. Çok yakınız ve tamamen buna odaklanmış durumdayız.”
47 MAÇTA 25 GOL 4 ASİST
Öte yandan Fenerbahçe'ye geçen sezon ara transfer döneminde imza atan Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerde 47 maçta 25 gol attı ve 4 asist yaptı.