Sözleşmesinin yıl dönümünde Anderson Talisca'dan paylaşım geldi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sarı-lacivertlilere transferinin üstünden 1 yıl geçmesine dair kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, hem kulüp bünyesinde bulunanlara teşekkür etti hem de şampiyonluk hedefine değindi.

"HAYALİM BU KULÜBÜ ŞAMPİYON YAPMAK"

Şampiyonluğa odaklandıklarını söyleyen Talisca, kupaya yakın olduklarını belirtti.

Anderson Talisca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamamın 1. yılı. İlk günden itibaren bana gösterdikleri ilgi, saygı ve destek için tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayalim çok net: bu kulübü lig şampiyonu yapmak. Birlikte başaracağız. Çok yakınız ve tamamen buna odaklanmış durumdayız.”