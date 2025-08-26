Spartak Moskova, Cuesta'dan vazgeçti

Galatasaray yönetimi, 8 milyon euro bedelle transfer ettiği ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Carlos Cuesta'yı elden çıkarmaya çalışıyordu.

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperin 6+5 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus karşılığında Spartak Moskova ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

İMZA ATMAYA GİTMİŞTİ

Galatasaray, Cuesta'dan gelecek parayı Akanji ya da Singo transferinde kullanmayı amaçlıyordu.

Ancak Rusya'dan bugün gelen haber, Galatasaray yönetiminde soğuk duş etkisi yarattı.

Championat'ın haberine göre; Spartak Moskova Kulübü, Cuesta'yı transfer etmekten vazgeçti.

RUSLAR VAZGEÇTİ

Haberde, Kolombiyalı oyuncunun cumartesi gününden beri Moskova'da bulunduğu kaydedildi.

Rus ekibinin son anda fikrini değiştirdiği ifade edilirken, Spartak Moskova'nın anlaşmayı reddetme nedenlerinin henüz açıklanmadığı duyuruldu.