Arda Güler ve Haaland eşleşmesi gündem olmuştu: Birbirlerini takip etmeye başladılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği maçta Arda Güler ve Erling Haaland'ın arasındaki mücadele gündem olmuştu. İki oyuncu sosyal medyadan birbirini takip etmeye başladı.