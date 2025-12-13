Abone ol: Google News

Arda Güler ve Haaland eşleşmesi gündem olmuştu: Birbirlerini takip etmeye başladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği maçta Arda Güler ve Erling Haaland'ın arasındaki mücadele gündem olmuştu. İki oyuncu sosyal medyadan birbirini takip etmeye başladı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 10:21
  • Real Madrid ile Manchester City'nin karşılaştığı maçta Arda Güler ve Erling Haaland'ın mücadelesi dikkat çekti.
  • Arda'nın Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar viral oldu.
  • Maç sonrası iki oyuncu da birbirlerini Instagram'da takibe aldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Manchester City 2-1 kazanırken, İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Nico O'Reilly ve  Haaland kaydetti.

Karşılaşmada Arda Güler'in Erling Haaland ile olan görüntüsü dikkatleri çekmişti.

GÜNDEM OLAN EŞLEŞME

Manchester City'nin kullanacağı duran top öncesi ceza sahası içinde Arda Güler'le Erling Haaland eşleşmesi oluştu.

Arda'nın Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar, sosyal medyada viral oldu.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR

Ortaya çıkan karenin ardından Haaland, Arda Güler'i Instagram'dan takibe aldı.

Arda da Haaland'a geri dönüş yaparak takibe karşılık verdi.

Arda Güler'in Erling Haaland'la gündem olan eşleşmesi Arda Güler'in Erling Haaland'la gündem olan eşleşmesi

