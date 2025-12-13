Arda Güler ve Haaland eşleşmesi gündem olmuştu: Birbirlerini takip etmeye başladılar

- Real Madrid ile Manchester City'nin karşılaştığı maçta Arda Güler ve Erling Haaland'ın mücadelesi dikkat çekti.
- Arda'nın Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar viral oldu.
- Maç sonrası iki oyuncu da birbirlerini Instagram'da takibe aldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Manchester City 2-1 kazanırken, İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Nico O'Reilly ve Haaland kaydetti.
Karşılaşmada Arda Güler'in Erling Haaland ile olan görüntüsü dikkatleri çekmişti.
GÜNDEM OLAN EŞLEŞME
Manchester City'nin kullanacağı duran top öncesi ceza sahası içinde Arda Güler'le Erling Haaland eşleşmesi oluştu.
Arda'nın Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anlar, sosyal medyada viral oldu.
BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR
Ortaya çıkan karenin ardından Haaland, Arda Güler'i Instagram'dan takibe aldı.
Arda da Haaland'a geri dönüş yaparak takibe karşılık verdi.