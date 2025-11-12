Spor camiasından şehitlerimiz için taziye mesajları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Spor camiası, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle şehit olan 20 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, şehitler için taziye mesajı paylaştı.

SPOR CAMİASINDAN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan mesajda, "Milletimizin başı sağ olsun. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Milli Savunma Bakanlığı'na ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

TVF'den yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

DÖRT BÜYÜKLERİN MESAJLARI

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başsağlığı mesajları şöyle:

Galatasaray:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Fenerbahçe:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Elim olay neticesinde şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

Beşiktaş:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sebebiyle şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz."

Trabzonspor:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyoruz."

Öte yandan spor camiasından birçok kulüp ve oyuncu da başsağlığı mesajı yayımladı.