St. Patrick's - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek.

BEŞİKTAŞ AVANTAJ PEŞİNDE

Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Leavy, Lennon, Crowe-Baggley, Elbouzedi, Simon Power, Melia

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

EKSİKLER

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı süren Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş ile üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle son antrenmana da katılmayan Felix Uduokhai, kadroda yer almadı.

Öte yandan Jean Onana'nın yanı sıra UEFA listesinde olmayan Alex Oxlade-Chamberlain ve Emrecan Uzunhan da İrlanda kafilesinde bulunmuyor.

HEDEF SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak.

Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

GEDSON VE SEMİH AYRILDI

Beşiktaş'ta geride kalan haftada iki ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralandı. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Gedson, Shakhtar ile oynanan ilk maçta forma giyerken, Semih ise iki karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu.

Öte yandan uzun bir süredir formasından uzak kalan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ise bir başka Rus takımı Dinamo Moskova'ya katıldı.

GEDSON FERNANDES'İN YERİNE JEAN ONANA EKLENDİ

Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Gedson Fernandes'in yerine Konferans Ligi kadrosuna Jean Onana eklendi.

UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Kamerunlu orta saha, Gedson'un Spartak Moskova'ya transferi sonrasında listede kendine yer buldu.

Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.

ST. PATRICK'S İKİ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi'ne ilk turdan itibaren başladı.

Birinci turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St. Patrick's, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti.

Rakibini sahasındaki ilk maçta 1-0 yenen İrlanda temsilcisi, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha bularak avantajı eline aldı.

St. Patrick's, deplasmanda 2-2 berabere biten mücadelenin ardından adını 3. eleme turuna yazdırdı.