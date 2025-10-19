Süleyman Hurma: Böyle hakem mi olur

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 41. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Karagümrük'ün tek golünü ise dakika 59'da Serginho kaydetti.

STADI TERK ETTİ

Karşılaşmayı Kadıköy'de izleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, devre arasında stadyumu terk etti.

"BÖYLE HAKEM Mİ OLUR"

Ekol TV'ye konuşan Süleyman Hurma, şu ifadeleri kullandı:

Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı.