Süleyman Hurma: Genel kurul çok olumlu ve güzel bir havada geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, 187 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Olağan mali genel kurulun ardından Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR HAVADA GEÇTİ"

Tekrar Süper Lig’e çıktıkları için mutlu olduğunu kaydeden Başkan Hurma, şu şekilde konuştu:

Genel kurul çok olumlu ve güzel bir havada geçti. Bu bizim adımıza ve futbol adına sevindirici. Hiçbir kırgınlık ve üzüntüye sebebiyet verecek bir davranış biçimi olmadı içerde. Bu hem bizim adımıza sevindirici hem de TFF’nin geçtiğimiz dönem iyi bir iş çıkardığının göstergesi. Umut ediyorum ki bu artarak devam eder.

"BİZİM ADIMIZA ÇOK ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA"

Tüm dünyanın takip ettiği bir teknik direktörle anlaştıklarını ifade eden Süleyman Hurma, şu ifadeleri kullandı: