Süper Lig için yeni tartışma: Avrupa maçları için yanıltıcı mı oluyor?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'la karşılaşmıştı.
Mücadele Alman ekibinin 5-1'lik farklı galibiyetiyle sona erdi.
Karşılaşmada Galatasaraylı ve Frankfurtlu oyuncular arasındaki kondisyon farkı dikkat çekmişti.
AVRUPA'DA FARKLI, SÜPER LİG'DE FARKLI
Galatasaray'ın Frankfurt'a göre çok daha kaliteli ayaklara sahip olmasına rağmen varlık gösterememesi, futbolseverleri çeşitli düşüncelere itti.
Dün ise sarı-kırmızılıların Süper Lig'de Konyaspor'a karşı oynadığı oyun gözlemlendi.
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maç, spor otoriteleri tarafından, ağırlıklı olarak "Zorlanmadan kazandı." şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynadığı maçların ardından yeni bir tartışma gündeme geldi.
"LİGİN KALİTESİ AVRUPA'YA HAZIRLIKTA YANILTICI MI OLUYOR?"
Akıllarda dönen soru ise, "Türkiye liginin kalitesi Avrupa'ya hazırlıkta yanıltıcı mı oluyor?" oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından basın toplantısında bu soruya cevap verdi.
"Avrupa ile Türkiye'de, maç temposu, topun oyunda kalma süresi aynı değil. Türkiye'de her hafta daha düşük tempoda maçlar oynarken, 2-3 haftada bir yüksek tempoda maçlar oynuyorsunuz. Toparlanmak zor olabiliyor. Frankfurt girdiği tüm pozisyonları gole çevirdi veya biz gol atmalarına yardım ettik. Türkiye liginde sizi bu kadar cezalandırmıyorlar. Avrupa'da çok küçük detaylar sonucu belirliyor. Frankfurt maçında 2-0 üstünlük kurmayı düşünürken devre arasına 3-1 geride girdik. Orada daha fazla cezalandırma var."