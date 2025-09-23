Süper Lig için yeni tartışma: Avrupa maçları için yanıltıcı mı oluyor?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'la karşılaşmıştı.

Mücadele Alman ekibinin 5-1'lik farklı galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmada Galatasaraylı ve Frankfurtlu oyuncular arasındaki kondisyon farkı dikkat çekmişti.

AVRUPA'DA FARKLI, SÜPER LİG'DE FARKLI

Galatasaray'ın Frankfurt'a göre çok daha kaliteli ayaklara sahip olmasına rağmen varlık gösterememesi, futbolseverleri çeşitli düşüncelere itti.

Dün ise sarı-kırmızılıların Süper Lig'de Konyaspor'a karşı oynadığı oyun gözlemlendi.

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maç, spor otoriteleri tarafından, ağırlıklı olarak "Zorlanmadan kazandı." şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynadığı maçların ardından yeni bir tartışma gündeme geldi.

"LİGİN KALİTESİ AVRUPA'YA HAZIRLIKTA YANILTICI MI OLUYOR?"

Akıllarda dönen soru ise, "Türkiye liginin kalitesi Avrupa'ya hazırlıkta yanıltıcı mı oluyor?" oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından basın toplantısında bu soruya cevap verdi.