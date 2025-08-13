Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulaması devreye girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulamasını hayata geçirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, yaka kamerası uygulamasının ilk olarak 8 Ağustos tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray müsabakasında denendiği, TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntülerin kayıt altına alındığı belirtildi.

5 YIL SÜREYLE SAKLANACAK

7 stadyumda kurulumu tamamlanan kameraların 4. hakemler tarafından da takılacağı ve otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtlarının, 5 yıl süreyle saklanacağı aktarıldı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: