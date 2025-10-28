Abone ol: Google News

Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 10. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 20:08
  • TFF, Süper Lig'de 10. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.
  • Kayıtlar, ses ve görüntüyle TFF'nin YouTube hesabında paylaşıldı.
  • Kayıtlar BeIN Sports kaynaklıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 10. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR

GALATASARAY - GÖZTEPE

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

