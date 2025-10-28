Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

- TFF, Süper Lig'de 10. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.
- Kayıtlar, ses ve görüntüyle TFF'nin YouTube hesabında paylaşıldı.
- Kayıtlar BeIN Sports kaynaklıdır.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 10. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR
GALATASARAY - GÖZTEPE
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)