- Süper Lig'in 14. haftası Kocaelispor - Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.
- Lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe, önemli bir derbide karşılaşacak.
- Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında üç puan arayacak.
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak.
Üçüncü sıradaki Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşılaşacak.
HAFTANIN EN ÖNEMLİ MAÇI PAZARTESİ OYNANACAK
Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Süper Lig'de 14. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği
29 Kasım Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor
17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir
20.00 Trabzonspor - Konyaspor
30 Kasım Pazar
17.00 Antalyaspor - Göztepe
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
1 Aralık Pazartesi
20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray