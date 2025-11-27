Abone ol: Google News

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

Süper Lig'in 14. haftası yarın oynanacak Kocaelispor - Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 12:55
  • Süper Lig'in 14. haftası Kocaelispor - Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.
  • Lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe, önemli bir derbide karşılaşacak.
  • Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında üç puan arayacak.

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak.

Üçüncü sıradaki Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşılaşacak.

HAFTANIN EN ÖNEMLİ MAÇI PAZARTESİ OYNANACAK

Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Süper Lig'de 14. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor

17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Konyaspor

30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor - Göztepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

