Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yaşanacak

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Lider Galatasaray, haftanın açılış mücadelesinde Samsunspor'u konuk edecek.

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Şampiyonluk potasındaki bir diğer takım Trabzonspor ise İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

15. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

20.00 Galatasaray - Samsunspor

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor

17.00 Konyaspor - Rizespor

20.00 Başakşehir - Fenerbahçe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa

20.00 Göztepe - Trabzonspor

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK

20.00 Alanyaspor - Antalyaspor