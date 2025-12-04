Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yaşanacak

- Süper Lig'in 15. haftası Galatasaray - Samsunspor maçıyla başlayacak.
- Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile, Trabzonspor ise Göztepe ile karşılaşacak.
- Beşiktaş, Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacak.
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Lider Galatasaray, haftanın açılış mücadelesinde Samsunspor'u konuk edecek.
Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
Şampiyonluk potasındaki bir diğer takım Trabzonspor ise İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
15. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
20.00 Galatasaray - Samsunspor
6 Aralık Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Kayserispor
17.00 Konyaspor - Rizespor
20.00 Başakşehir - Fenerbahçe
7 Aralık Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük
17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa
20.00 Göztepe - Trabzonspor
8 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
20.00 Alanyaspor - Antalyaspor