Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan; yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER
Yarın
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Alanyaspor - Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol
17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın
HALİL UMUT MELER, TESTİ SONRADAN GEÇMİŞTİ
Beşiktaş - Eyüpspor maçına atanan Halil Umut Meler, Süper Lig'de yeni sezon için büyük tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı.
Meler, yeni sezon öncesinde katıldığı fiziksel yeterlilik testini geçememişti.
Bu durum, tecrübeli hakemin Süper Lig'de görev alıp alamayacağı konusunda soru işaretleri yaratmıştı.
Fiziksel yeterlilik testini geçemeyen Meler, telafi koşusuna katıldı.
39 yaşındaki hakem, telafi koşusunda başarılı oldu ve testi geçmişti.
Konuyla ilgili olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada "Geçen haftaki testte Halil Umut Meler koşamadı. 36. turda bıraktı. Perşembe günü bir hak daha var, koşacağına inanıyoruz" demişti.