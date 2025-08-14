Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan; yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

Yarın

21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

16 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük

21.30 Alanyaspor - Rizespor: Atilla Karaoğlan

21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol

17 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler

21.30 Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazartesi

21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın

HALİL UMUT MELER, TESTİ SONRADAN GEÇMİŞTİ

Beşiktaş - Eyüpspor maçına atanan Halil Umut Meler, Süper Lig'de yeni sezon için büyük tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı.

Meler, yeni sezon öncesinde katıldığı fiziksel yeterlilik testini geçememişti.

Bu durum, tecrübeli hakemin Süper Lig'de görev alıp alamayacağı konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Fiziksel yeterlilik testini geçemeyen Meler, telafi koşusuna katıldı.

39 yaşındaki hakem, telafi koşusunda başarılı oldu ve testi geçmişti.

Konuyla ilgili olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada "Geçen haftaki testte Halil Umut Meler koşamadı. 36. turda bıraktı. Perşembe günü bir hak daha var, koşacağına inanıyoruz" demişti.