UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev geldi

Moldova'nın Sheriff ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 09:39
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Moldova'nın Sheriff ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında bugün oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Kişinev kentindeki Zimbru Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

VAR HAKEMİ ALMANYA'DA

Cihan Aydın'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bejamin Brand, AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

Eshspor Haberleri