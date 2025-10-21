Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

- Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları yarın oynanacak.
- Türkiye Futbol Federasyonu, maçların hakemlerini internet sitesinden duyurdu.
- Konyaspor-Beşiktaş maçını Ozan Ergün, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçını Ali Yılmaz yönetecek.
Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları yarın oynanacak.
Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
TFF DUYURDU
Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:
21 Ekim Çarşamba
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz