Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 13:25
Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları yarın oynanacak.

Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

TFF DUYURDU 

Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Çarşamba

20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

