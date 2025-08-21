Abone ol: Google News

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlayacak

Süper Lig'in 3. haftası Fatih Karagümrük ile Göztepe arasında oynanacak maçla start alacak.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 18:05
Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

3. HAFTANIN PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:

Yarın

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe

23 Ağustos Cumartesi

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği 

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor

24 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor-Antalyaspor

21.30 Kayserispor-Galatasaray

- 25 Ağustos Pazartesi:

21.30 Eyüpspor-Alanyaspor

Eshspor Haberleri