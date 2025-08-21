Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlayacak

Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılacak.
Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.
3. HAFTANIN PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:
Yarın
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe
23 Ağustos Cumartesi
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor
24 Ağustos Pazar
19.00 Trabzonspor-Antalyaspor
21.30 Kayserispor-Galatasaray
- 25 Ağustos Pazartesi:
21.30 Eyüpspor-Alanyaspor