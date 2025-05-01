Süper Lig’de 34. hafta heyecanı yaşanacak

İHA
Süper Lig’de 34. hafta heyecanı yarın, 3 Mayıs Cumartesi, 4 Mayıs Pazar ve 5 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşılaşacak.
Lider Galatasaray ise cumartesi günü Sivasspor’u konuk edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK, bu haftayı BAY geçecek.
34. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
20.00 Antalyaspor - Konyaspor
3 Mayıs Cumartesi
16.00 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 Rizespor - Gaziantep FK
19.00 Hatayspor - Başakşehir FK
19.00 Galatasaray - Sivasspor
4 Mayıs Pazar
16.00 Samsunspor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
19.00 Adana Demirspor - Göztepe
5 Mayıs Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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