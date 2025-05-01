Süper Lig’de 34. hafta heyecanı yaşanacak

İHA

Süper Lig’de 34. hafta heyecanı yarın, 3 Mayıs Cumartesi, 4 Mayıs Pazar ve 5 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşılaşacak.

Lider Galatasaray ise cumartesi günü Sivasspor’u konuk edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK, bu haftayı BAY geçecek.

34. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

3 Mayıs Cumartesi

16.00 Alanyaspor - Kayserispor

16.00 Rizespor - Gaziantep FK

19.00 Hatayspor - Başakşehir FK

19.00 Galatasaray - Sivasspor

4 Mayıs Pazar

16.00 Samsunspor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

19.00 Adana Demirspor - Göztepe

5 Mayıs Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor