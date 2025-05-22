Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu
AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

37. HAFTA PROGRAMI VE MAÇ YÖNETECEK HAKEMLER

24 Mayıs Cumartesi

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak

25 Mayıs Pazar

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Konyaspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün

19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

26 Mayıs Pazartesi

20.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan

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Emre Çalışkan
Editor