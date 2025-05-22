Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
37. HAFTA PROGRAMI VE MAÇ YÖNETECEK HAKEMLER
24 Mayıs Cumartesi
16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak
25 Mayıs Pazar
19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Konyaspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün
19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
26 Mayıs Pazartesi
20.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan
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