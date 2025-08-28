Abone ol: Google News

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler!

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 18:51


Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER

Süper Lig’de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor - Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray - Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Alanyaspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

