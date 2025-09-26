Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Alanyaspor'un lider Galatasaray'ı konuk edeceği haftanın açılış maçını Zorbay Küçük yönetecek.
7. HAFTANIN HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
26 Eylül Cuma:
20.00 Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
27 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
28 Eylül Pazar:
17.00 Konyaspor-Başakşehir: Oğuzhan Çakır
17.00 Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Ali Yılmaz
29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan