Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

MHK, Süper Lig'de 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 00:00
Süper Lig'de 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Alanyaspor'un lider Galatasaray'ı konuk edeceği haftanın açılış maçını Zorbay Küçük yönetecek.

7. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

26 Eylül Cuma:

20.00 Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak

20.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar:

17.00 Konyaspor-Başakşehir: Oğuzhan Çakır

17.00 Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan

