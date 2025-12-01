Süper Lig'de dev derbinin sonucu iki takımı da nasıl etkiler?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 32 puanı bulunan Galatasaray, Kadıköy'deki dev derbiye lider durumda çıkacak.

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ise 31 puanı bulunuyor.

Domenico Tedesco göreve geldikten sonra çıkış yakalayan ve ligde namağlup tek takım olan Fenerbahçe, derbide ezeli rakibi mağlup ederek 60 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

TEDESCO ZİRVEYE YERLEŞMEYİ İSTİYOR

Özellikle Tedesco ile birlikte iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe, derbiyi de kazanarak bu yükselişini devam ettirmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda 34 puana ulaşacak ve ligde zirvenin yeni sahibi olacak.

Uzun bir aradan sonra gelen liderlik fırsatını geri tepmek istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, derbide tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 maçta istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, bu kez ezeli rakibini hem mağlup edip bu özlemine son vermek hem de liderliği almak istiyor.

HEM PUAN OLARAK HEM MORAL OLARAK DARBE VURMA PEŞİNDE

Sarı-lacivertliler, liderlikle birlikte derbide alacağı galibiyetle birlikte ezeli rakibine moral olarak da darbe vurup zirve yarışına devam etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarını kazanan Domenico Tedesco, Galatasaray'ı mağlup ederek zirve ile önemli bir başarıya da imza atmak istiyor.

Fenerbahçe Yönetimi, derbi öncesi adeta takımın üzerine titriyor. Sarı-lacivertli futbolcular da ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak başkan Sadettin Saran'a galibiyet hediye etmek istiyor.

SARAN'DAN 100 MİLYON TL'LİK PRİM...

Sadettin Saran yönetimi, Galatasaray derbisinin kazanılması halinde futbolculara prim dağıtacak. Fenerbahçe'de derbi primi 100 Milyon TL olarak belirlendi.

Fenerbahçe, derbide olası beraberlikte ise Galatasaray'ı bir puan geriden takip etmeye devam edecek. Sarı-lacivertliler, derbide sahasında kaybetmesi durumunda ise Galatasaray'ın 4 puan arkasında kalacak.

Olası mağlubiyette Galatasaray'ın 4 puan arkasına düşecek Fenerbahçe, ligdeki ilk mağlubiyetini alacak. Sarı-lacivertliler ve Domenico Tedesco'nun olası bir mağlubiyette verecekleri reaksiyon da zirve yarışında belirleyici unsurlardan biri olacak.

GALATASARAY SON HAFTALARDA TÖKEZLEDİ

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray ise ligde ve Avrupa'da son haftalarda istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, ligde son 3 maçta tek galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da ise sahasında Union Saint-Gilloise'ye mağlup oldu.

Özellikle sakatlık kriziyle de boğuşan ve bu nedenle de eleştirilerin hedefi olan Galatasaray, derbide kazanarak bu eleştirileri de rafa kaldırmak istiyor.

Geçen sezon da eleştirilerin olduğu dönemde Kadıköy'de kupa maçında Fenerbahçe'yi mağlup ederek yükselişe geçen ve zirve yarışında rakibini geri planda bırakan Galatasaray, bu kez de ligde kazanarak aynı senaryoyu tekrarlamak istiyor.

BEK KRİZİ YAŞANIYOR

Galatasaray'da dev derbi öncesi özellikle sağ bek konusunda kriz yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da yaşanan sağ bek krizinde Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay ise alternatifler olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kaan Ayhan'ın da yoğun bir şekilde tedavisi devam ediyor.

Okan Buruk döneminde Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında mağlubiyet görmeyen sarı-kırmızılılar, bu serisine de devam etmek istiyor.

YÖNETİMDEN PRİM DOPİNGİ

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında alacağı galibiyetle birlikte ezeli rakibiyle puan farkını 4'e yükseltmek ve rakibine zirve yarışında moral olarak da darbe vurmak istiyor.

Galatasaray'da yönetim de derbiye kayıtsız kalmayacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe maçına özel 1 milyon euro prim belirleyerek takıma güçlü bir moral desteği verdi.

BERABERLİK, MAĞLUBİYET SENARYOSU

Sarı-kırmızılılar, derbide beraberlikte ise zirvede kalmaya devam edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaybetmesi durumunda ise ezeli rakibini zirveyi kaptıracak ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düşecek.

Okan Buruk ve öğrencilerinin, özellikle eleştirilerin de olduğu dönemde derbide alacakları mağlubiyette gösterecekleri reaksiyon da sarı-kırmızılıların lig ve Avrupa'da kaderini doğrudan etkileyecek.