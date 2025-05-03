Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

İHA

Süper Lig'in 34. haftasında bugün 4 maç oynanacak.

Galatasaray'ın saat 19.00'da konuk edeceği Sivasspor karşılaşmasını, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.

Söz konusu karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Pawel Malec oturacak. AVAR'da Ogün Kamacı eşlik edecek.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR

Alanyaspor, saat 16.00'da Kayserispor'u konuk edecek.

Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadelede Bersan Duran ve Samet Çavuş yardımcılıklarını yapacak.

Maçın 4. hakemi Raşit Yorgancılar olacak.

Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Istvan Vad oturacak. AVAR'da Arda Kardeşler eşlik edecek.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK

Günün diğer karşılaşması Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanacak.

Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak.

Mücadelenin 4. hakemi Süleyman Bahadır olacak.

VAR koltuğunda da Javier Alberola Rojas, AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR

Hatayspor ile Başakşehir saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Hakem Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı mücadelede Samet Çiçek ile Bilal Gölen yardımcı hakem olarak sahaya çıkacak.

Yunus Dursun'un 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak.

AVAR'da Davut Dakul Çelik eşlik edecek.