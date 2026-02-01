Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu!

- Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray-Kayserispor ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarının VAR hakemleri açıklandı.
- Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Mustafa Savranlar görev yapacak.
- Gençlerbirliği müsabakasında ise VAR'da Turgut Doman, AVAR'da Bahtiyar Birinci görev alacak.
Süper Lig'in 20. haftası bugün oynanacak 2 müsabaka ile devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçların Video Yardımcı Hakemleri açıkladı.
Galatasaray ile Kayserispor arasında saat 20.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.
Mücadelede VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Mustafa Savranlar görev yapacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK
Günün diğer müsabakasında Gençlerbirliği, Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Saat 17.00'de başlayacak müsacadeleyi Erdem Mertoğlu yönetecek.
Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Onur Gülter yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi Alpaslan Şen olacak.
Mücadelede VAR'da Turgut Doman, AVAR'da da Bahtiyar Birinci görev yapacak.