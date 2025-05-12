Süper Lig'de puan durumu: Şampiyonluk bu hafta netleşiyor...

Haber Merkezi

Süper Lig'de 35. haftayı neredeyse bitiriyoruz...

35. haftanın son maçı, bugün Kayserispor ile Antalyaspor arasındaki oynanacak.

Lider Galatasaray, bu hafta deplasmanda Trabzonspor karşısında kritik bir galibiyet alarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

En yakın takipçisi Fenerbahçe de deplasmanda Başakşehir engelini 4 golle geçmeyi başardı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDI

Avrupa kupalarına mücadelesi veren Beşiktaş ise evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek uzun bir aradan sonra puan durumunda 3. sıraya yükseldi.

Ligde kritik bir haftayı daha geride bırakırken, Galatasaray'ın şampiyonluk senaryosu da netleşti.

Bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Galatasaray, pazar günü RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak.

1 PUAN YETİYOR

Cimbom, rakibi karşısında en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek ve üst üste 3. zaferini yaşayacak.

Beşiktaş'a kaybederek şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kayserispor karşısında mağlup olmasını bekleyecek.

Sarı-lacivertli takım, pazar günü evinde Eyüpspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'YI ZORLUYOR

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, Adana Demirspor galibiyeti sonrasında puanını 58'e yükseltti ve puan durumunda 3. sıraya yükselerek Avrupa Ligi için avantaj elde etti.

Siyah-beyazlı takım, haftaya deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

Bu sezon ligin sürpriz takımı olan Samsunspor, haftayı BAY geçti. Karadeniz ekibi Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde yer alıyor.