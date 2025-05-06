Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, çeşitli sebeplerle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u disipline gönderdi.

1. LİG EKİPLERİ DE SEVK EDİLDİ

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da müşavirlik tarafından çeşitli nedenlerle disipline sevk edildi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven ile Antalyaspor görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş, Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disipline gönderilen isimler oldu.