Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası maçlarının ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Kupası maçlarında yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
ERZURUMSPOR FK DA SEVK EDİLDİ
1. Lig ekibi Erzurumspor FK ise "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle kurula gönderildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi