Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Rizespor ve Samsunspor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in Rizespor ile oynadıkları müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
1. LİG SEVKLERİ
1. Lig'den Hatayspor, Çorum FK, Ümraniyespor ve Iğdır FK'nın çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.
Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.