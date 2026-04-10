FIBA'dan Hidayet Türkoğlu ile ilgili "Efsane" vurgulu paylaşım

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun sporculuk kariyerine ve başarılarına ilişkin haber yayımladı.

FIBA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 21 Nisan'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek törenle FIBA Hall of Fame 2026 listesine dahil olacak Başkan Türkoğlu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı.

BAŞARILARINA YER VERİLDİ

"Uluslararası basketbolun efsanesi" başlığıyla duyurulan haberde, Hidayet Türkoğlu'nun 20 yıllık kariyeri mercek altına alınarak, kazandığı başarılara yer verildi.

Türkoğlu'nun milli takımların alt yaş kategorilerinden itibaren sergilediği performansın Türk basketbolunun gelişimindeki etkisi vurgulanırken, 2001 Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki Almanya maçı ile 2010 Dünya Kupası'ndaki sergilediği performans ve liderliğinin kariyerindeki dönüm noktaları olduğu aktarıldı.

Hidayet Türkoğlu'nun oyunun en zor anlarında sorumluluk almaktan çekinmeyen karakterine dikkat çekilirken, milli takımdaki başarılarının yanı sıra 2000 yılında Sacramento Kings tarafından draft edilmesiyle başlayan NBA süreci ve 2008'de aldığı "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülü gibi bireysel başarıları anlatıldı.

Başkan Türkoğlu'nun FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçtiği ve 2016'dan bu yana TBF Başkanı olarak basketbola hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi.