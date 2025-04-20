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Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Esenler Erokspor'a yenildi

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Esenler Erokspor'a yenildi Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 52'ye çıkarırken, lider Kocaelispor ise 69 puanda kaldı.