Süper Lig'in 'en hızlı' iki takımı derbide karşı karşıya

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Bu derbi aynı zamanda sezonun en hızlı iki takımının da mücadelesine sahne olacak.

Bu sezon ligde geride kalan 10 haftada oynanan 90 maçta ilk 15 dakikalık bölümlerde en çok gol atan takımlar Beşiktaş ile Fenerbahçe oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇLARA HIZLI BAŞLIYOR

Siyah-beyazlılar, ilk 15 dakikada 5 gol bularak bu alanda zirvede yer aldı. Kartal’ı 4 golle sarı-lacivertliler takip etti.

Beşiktaş’ın deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup ettiği mücadelenin 15. dakikasında fileleri sarsan Rafa Silva, siyah-beyazlılar adına bu süre zarfındaki ilk golünü de atmış oldu.

Bir sonraki hafta Dolmabahçe’de 3-1 kazanılan Kocaelispor karşılaşmasında da 4. dakikada yine Rafa Silva sahneye çıkarken, 10. dakikada da Vaclav Cerny ağları havalandırdı.

Tammy Abraham; Galatasaray derbisinin 12. dakikasında takımını öne geçirirken, Cengiz Ünder de Kasımpaşa müsabakasında 5. dakikada golünü attı.

FENERBAHÇE DE HIZ KESMİYOR

Fenerbahçe’de ise Kadıköy’de 3-1’lik galibiyetin alındığı Kocaelispor maçının 5. dakikasında Milan Skriniar sahneye çıktı.

1-1 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasında 3. dakikada Marco Asensio taraftarlarını sevindirirken, geçtiğimiz hafta 4-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesinin 5. dakikasında En Nesyri sarı-lacivertlileri öne geçirdi.

Fenerbahçe’nin ilk 15’teki diğer golü ise deplasmandaki Gençlerbirliği maçında rakip futbolcu Pedro Pereira’nın kendi kalesine attığı goldü. Kanarya söz konusu karşılaşmayı 3-1 kazandı.

DERBİLERE YANSIMIYOR

Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de maçlara ne kadar hızlı başlasalar da bu derbilere ise yansımıyor.

İki takım arasında oynanan son 10 mücadelede atılan 30 golün sadece 4'ü ilk 15 dakikalarda geldi.

Bu süreçte Fenerbahçe ilk çeyrekte 3, Beşiktaş da 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin attığı goller 6, 10 ve 14. dakikalarda, siyah-beyazlıların golü ise 4. dakikada geldi.