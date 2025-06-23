Süper Lig'in eski golcüsü Emre Güral yeni mesleğiyle şaşırttı

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Ankaragücü gibi kulüplerin formasını giyen Emre Güral, attığı gollerle adından söz ettirmişti.

Güral, daha sonra son profesyonel deneyimini ise İtalya Serie C ekiplerinden Crotone'de yaşamıştı.

HİPNOZ KOÇLUĞU YAPMAYA BAŞLADI

İtalya macerasının ardından aktif futbol kariyerini noktalayan Güral, daha sonra doğduğu ülke olan Almanya'ya döndü.

Güral şimdilerde ise yeni mesleğiyle görenleri şaşırttı.

36 yaşındaki Güral, doğduğu ülke olan Almanya'da hipnoz koçluğu yapmaya başladı.

"FUTBOL SAHASI NE KADAR ÖNEMLİYSE, ZİHİNSEL SAHA DA O KADAR KRİTİK"

Aldığı eğitimlerle birlikte zihin gelişimi ve kişisel dönüşüm alanına yönelen Güral, şimdi sporcular ve bireylerle hipnoz koçluğu üzerinden çalışıyor.

Zihinsel dayanıklılık, motivasyon ve stres yönetimi gibi konularda destek sağlayan Güral, “Futbol sahası ne kadar önemliyse, zihinsel saha da o kadar kritik.” diyerek yeni kariyerine olan inancını dile getirdi.