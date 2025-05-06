Süper Lig'in tarihi kulüpleri yeniden yükselişe geçti

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Bir zamanlar Süper Lig'de boy gösteren bazı kulüplerimiz, zaman içerisinde zorlu dönemler geçirdi.

Yaşanan mali sorunlar ve takım kimyasının oluşturulamaması, köklü kulüplerimizi düşüş dönemine soktu.

Ancak büyük düşüş yaşayan takımlar, şimdi yeniden yükselişe geçti...

ESKİŞEHİRSPOR

Öyle ki bir dönem fırtınalar estiren Eskişehirspor, 2016'da Süper Lig'den 1. Lig'e düştü.

2021'de 2. Lig'e, ertesi sene 3. Lig'e, bir sonraki sene de Amatör Lig'e kadar düştü.

Amatör ligde maçlarını 30 bin kişiye oynadı, taraftarı hiç yalnız bırakmadı.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. grupta şampiyon olup, yeniden profesyonel liglere döndü.

SARIYERSPOR

Bir zamanlar İstanbul'un 4'üncü büyük takımı olarak gösteriliyordu. 90'lı yılların sonunda düşüş başladı.

1997'de 1. Lig'e 2005'te 2. Lig'e düştü 20 yıl aradan sonra 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olup yeniden 1. Lig'e yükseldi.

Taraftarlar Boğaz'da tekne konvoyu ile şampiyonluğu kutladı.

BURSASPOR

4 büyüklerden sonra şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak (2009-2010 sezonu) Türk futbol tarihine geçti.

2019'da 1. Lig'e, 2022'de 2. Lig'e, 2024'te 3. Lig'e kadar düştü.

Taraftarının desteği hiç kesilmedi, her maçında stat tıklım tıklım doldu. 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olup 2. Lig'e yükseldi.

KOCAELİSPOR

Bir dönem Süper Lig'de tüm takımların korkulu rüyasıydı. İki kez Türkiye kupasını aldı. 2009'ta 1. Lig'e düştükten sonra dibi gördü.

2014'te artık Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyordu.

Müthiş bir toparlanma dönemine girdi ve 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

YENİ ŞAMPİYONLUKLAR

Antalya Serik Belediyespor, 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olup tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıktı.

3. Lig 2. Grup'ta Muğlaspor, 3. Grup'ta Aliağa Futbol A.Ş., 4. Grup'ta da Mardin 1969 kulüpleri şampiyon olup bir üst lige çıkmayı başardı.