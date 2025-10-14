Suudi Arabistan ekibi NEOM, Mauro Icardi'yi istiyor

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek büyük bir uğraş sergileyen Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, bu kez sarı-kırmızılı ekipten farklı bir yıldızı istiyor.

Bu kapsamda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için İtalyanlardan flaş bir iddia ortaya atıldı.

YILMAZ'DAN SONRA ICARDI

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Suudi ekibi, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Körfez ekibinin bu transferi Ocak ayında gerçekleştirmek istediği belirtildi.

KESENİN AĞZI AÇILIYOR: 20 MİLYON EURO...

Haberde NEOM'un sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız için 20 milyon euroluk iki yıllık sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray ile 9 maça çıkan 32 yaşındaki golcü, 5 gollük performans sergiledi.